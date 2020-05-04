Почти половина украинцев считает, что Украина движется в неправильном направлении - опрос

Кроме того, 29% опрошенных убеждены, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

Почти треть украинцев считает, что страна движется в правильном направлении, около 50% – противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля.

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Так, 29% респондентов ответили, что события в Украине развиваются в правильном направлении, а 49% уверены, что в неправильном.

Кроме того, 29% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет.

"Доля тех, кто считает, что страна способна их преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет 50%, а что не способна их преодолеть – 14,5%", - говорится в результатах опроса.

***Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов среди 2056 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, которая репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.