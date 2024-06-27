Европейский суд по правам человека признал правительство Российской Федерации ответственным за административную практику нарушений прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя с начала оккупации в 2014 году. Об этом 25 июня на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Маргатита Сокоренко.

В частности суд признал доказанными факты не соблюдения Россией многочисленных прав человека, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека (ЕКПЧ), среди которых:

право на жизнь;

право не быть подвергнутым пыткам;

право на личную свободу;

право на свободу передвижения;

право частной собственности;

свободу СМИ, мирных собраний и другие.

В украинском медиапространстве эта новость была воспринята чрезвычайно положительно, и расценена как еще одно проявление поддержки Украины в борьбе с агрессором не только со стороны коалиции стран-партнеров, но и международных судебных институтов.

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И сразу нужно заметить, что недавнее решение является основным - согласно ему ЕСПЧ установил факты нарушения Россией Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Но в будущем суду еще предстоит принять дополнительное решение по этому делу - о справедливой сатисфакции в пользу потерпевших.

Кроме политической значимости - решение ЕСПЧ является актом осуждения действий РФ как страны агрессора - оно уже сегодня имеет важные юридические последствия для Украины.

По сути, это решение является "пилотным" и очевидно будет иметь влияние на рассмотрение других межгосударственных дел. В частности дела "Украина и Нидерланды против России", которое касается нарушений прав человека на территории Донецкой и Луганской областей. Оно также упростит процесс рассмотрения дел против РФ по индивидуальным заявлениям, поданным в ЕСПЧ гражданами или юридическими лицами.

Однако, несмотря на весь позитив, нерешенным остается вопрос: каким образом должно быть выполнено решение ЕСПЧ? Забегая вперед, можно утверждать, что юридических инструментов его принудительного исполнения Россией пока не существует. Дело в том, что несмотря на задекларированную в статье 46 ЕКПЧ обязательность окончательных решений ЕСПЧ, их исполнение на практике осуществляется при наличии волеизъявления государства-участника конвенции.

Россия была исключена из Совета Европы и не является стороной ЕКПЧ с 16 сентября 2022 года. Но и до сентября 2022 года РФ всеми способами избегала исполнения решений ЕСПЧ по межгосударственным делам. Яркий пример - решение ЕСПЧ по делу Грузии против России, которое было принято 21 января 2021 года.

Однако истцы, в том числе Украина, надеются, что РФ когда-нибудь в будущем намерена вернуться в Совет Европы. И тогда она будет обязана выполнить все решения ЕСПЧ.

Но просто сидеть и ждать, когда Россия согласится добровольно возместить ущерб, нанесенный оккупацией и военными действиями, Украина не планирует.

Команда Минюста еще в прошлом году сообщала, что Украина предлагает партнерам создать компенсационный механизм, который позволит покрывать убытки пострадавшим от войны украинцам, если вступили в силу судебные решения международных инстанций.

На самом деле введение компенсационного механизма важно не только в контексте выполнения решений ЕСПЧ, а также в отношении судебных актов национальных судов и международных арбитражей о возмещении убытков, причиненных военной агрессией РФ. Но до сих пор официальные лица не сообщали никаких подробностей относительно достижения конкретных договоренностей, например, о модели такого механизма. Но, вероятно, усилия украинских юристов-международников и дипломатов будут направлены на то, чтобы компенсационный механизм предусматривал конфискацию замороженных активов РФ.

Таким образом, на сегодня решение ЕСПЧ по "Крымскому делу" имеет скорее политическое значение, а наступления его юридических последствий в виде взыскания компенсации, вероятно, придется ждать годами. Однако несмотря на это каждый, кто пострадал от российской агрессии, должен обращаться в национальные и международные судебные учреждения, документировать совершенные Россией нарушения и подтверждать размер нанесенного ущерба. Рано или поздно Россия вынуждена будет заплатить за ущерб, который она причинила Украине.

Андрей Корниенко, адвокат юридической компании ADER HABER