Среди достижений Украины граждане назвали расширение услуг приложения "Дия", массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро-2020.

Крупнейшими достижениями страны в 2021 году украинцы считают победу боксера Александра Усика (35%), успех украинских паралимпийцев в Токио (32%) и программу "Велике будивництво" (31%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-18 декабря.

Кроме того, около 20% назвали главными победами расширения услуг приложении "Дия" массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро-2020.

Еще по 15% респондентов выбрали основными победами выступление украинских спортсменов на Летних Олимпийских играх и реализацию нормы обслуживания на украинском языке.

Читайте такжеОдиночество и отсутствие социальной помощи-основные проблемы пациентов стационарных отделений в учреждениях психиатрической помощи-исследование (видео, фото)Согласно данным опроса, 13-14% считают основным достижением принятие закона об олигархах и санкции против нардепа Виктора Медведчука, еще 7-9% выбрали достижением старт рынка земли и договор об открытом небе с Евросоюзом, 4-5% - "Крымскую платформу" и успех группы "Go-A" на Евровидении.

В то же время лишь 2% опрошенных украинцев заявили, что никаких достижений в этом году не было.

***Опрос проведен среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Как сообщал УНИАН, более 40% украинцев поддерживают проведение досрочных президентских и парламентских выборов.

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