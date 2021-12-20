Против проведения досрочных парламентских выборов выступают 40,4%.

Более 40% украинцев поддерживают проведение досрочных президентских и парламентских выборов.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 17 декабря.

Так, 46,5% респондентов поддерживают проведение досрочных парламентских выборов, против такой инициативы выступают 40,4%.

В то же время в случае досрочных президентских выборов мнения разделились почти поровну. За их проведение выступили - 44,3% опрошенных, против - 46,2% .

Украинцев спросили о проведении досрочных президентских и парламентских выборов: как проходил опрос

КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного ("face-to-face") интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Всего опрошено 2 тыс. 25 респондентов, проживающих в 109 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Читайте такжеШансы пройти в Раду сейчас имеют сразу восемь партий - социологиВ Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25%, 2,2% - для показателей, близких к 12%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Ранее УНИАН уже сообщал, что лишь четверть украинцев одобряют деятельность Зеленского. 15,3% украинцев говорят, что они никогда и не имели надежд относительно Зеленского.

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Автор: Таня Поляковская