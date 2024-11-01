Как прокомментировала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, совместная декларация стран поможет координировать усилия по поиску пропавших без вести украинцев. Она уточнила, что среди стран, которые взяли на себя обязательства способствовать возвращению в Украину депортированных детей и пленных являются Катар, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Ватикан, Литва и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Человеческие жизни должны быть защищены. Детям, гражданским и военнопленным необходимо вернуться домой", - сказала Жоли.

Также министр рассказала о роли, которую сыграет каждая страна в вопросе возвращения украинцев домой. Так, Катар, Ватикан и ЮАР будут посредниками в переговорах по возвращению украинцев. Также Катар и Литва станут транзитными странами для возвращения их домой. А ОАЭ будут оставаться посредниками в переговорах об обмене военнопленными.

Пропавшие без вести и депортированные

По данным украинского МИДа, почти 42 тыс. украинцев считаются пропавшими без вести. В РФ депортировали почти 20 тыс. детей, из которых удалось вернуть только 860.

Также в МИД анонсировали создание группы из стран, которые будет сотрудничать в поиске пленных украинцев, в том числе и детей, окажут поддержку в сборе и верификации данных.

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