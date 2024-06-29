Трогательным видео первых минут освобожденных украинцев в Киеве поделился президент.

Десять украинцев, которых накануне освободили из российского плена, вернулись в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский показал кадры первых минут освобожденных украинцев в столице.

"Дома", - коротко написал президент.

"Освобожденные из российской неволи украинцы уже в Киеве. Улыбки, объятия и слезы на глазах! Наконец дома!", - добавили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, что из российского плена в рамках 53 обмена вернули:

Наримана Джеляла - заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа, был в плену с 2021 года;

Валерия Матюшенко - политического пленника, в плену был с 2017 года;

Елену Пех - искусствоведа и научную сотрудницу Горловского художественного музея, в плену была с 2018 года;

Богдана Гелета - священника Украинской греко-католической церкви, россияне задержали в 2022 году;

Ивана Левицкого - священника Украинской греко-католической церкви, россияне задержали в 2022 году;

Николая Швеца - гражданского, захваченного на территории Беларуси;

Наталью Захаренко - гражданскую, захваченную на территории Беларуси;

Павла Куприенко - гражданского, захваченного на территории Беларуси;

Людмилу Гончаренко - гражданскую, захваченную на территории Беларуси;

Екатерину Брюханову - гражданскую, захваченную на территории Беларуси.

На видео прибытия освобожденных украинцев в Киев видно, что их встречают родные, представители власти и духовенства.

"Большое спасибо. Очень рад вас видеть. Очень рад оказаться на родной земле", - сказал Нариман Джелял.

53 обмен пленными - что известно

Во вторник, 25 июня, из российского плена вернули 90 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, из плена освободили воинов Национальной гвардии, Военно-морских сил, армии, территориальной оборони и пограничной службы.

"Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Помним обо всех наших людях в российском плену. Продолжаем работу для освобождения каждого и каждой", - написал он.

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