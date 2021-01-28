С января текущего года в столичных детсадах отменили компенсацию за питание воспитанников.

Жители Дарницкого района Киева показали, чем кормят детей в одном из садиков (№31), и выразили возмущение тем, что за это «жалкое месиво» им теперь приходится платить полную стоимость.

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«На фоне свежих новостей об отмене компенсации из городского бюджета за питание детей в садиках – 26 января нашим детям подают вот такой ​​замечательный ужин. На фото – некое жалкое месиво, его кто-то назвал «ленивыми варениками». Несладкое и без всякого намека на содержание сыра. В чашке – жидкая субстанция неприличного цвета, тоже без сахара и молока. Что это? В чьем-то больном воображении это выглядит как сбалансированное детское питание? И за это мы теперь должны платить полную стоимость?» - говорится в сообщении.

В комментариях к записи пользователи рассказали о похожих ситуациях в других киевских садиках, а также поинтересовались, куда в таких случаях следует обращаться.

Как известно, компенсацию за питание в детсадах Киева отменили с января текущего года.

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Автор: УНИАН