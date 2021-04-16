Елена Зеленская задала важный вопрос о мужчинах.

15 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предоставляет мужчине право воспользоваться дополнительным оплачиваемым отпуском при рождении ребенка.

В связи с этим первая леди Украины Елена Зеленская на своей официальной странице в Instagram призналась, что очень ждала принятия этого законопроекта. Ведь, по мнению первой леди, это первый важный законодательный шаг для развития ответственного отцовства в Украине.

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"14 дней оплачиваемого отпуска для мужчин при рождении ребенка - много это или мало? Наконец-то имеем повод поделиться мыслями на этот счет. Ведь сегодня парламент во втором чтении проголосовал законопроект, который предоставляет мужчине право воспользоваться дополнительным оплачиваемым 14-дневным отпуском в течение трех месяцев со дня рождения ребенка",- говорится в сообщении первой леди.

"Для ребенка - это возможность почувствовать тепло и заботу обоих родителей с первых дней жизни. Для мужчины – это возможность ближе познакомиться с ребенком и установить особый родительский контакт. Для матери - это большая поддержка. А с точки зрения равенства прав – это победа и для мужчин, и для женщин в вопросе сочетания трудовой деятельности с семейными обязанностями", - отметила первая леди.

Первая леди пояснила, что новым законом также закреплено, что отпуском по уходу за ребенком до трех лет все равно смогут воспользоваться как отец, так и мать. Стоит заметить, что раньше мужчины могли уйти в такой отпуск, лишь при условии, что мать ребенка вышла на работу.

Соответственно, в семьях, где женщина – ФЛП или самозанятое лицо, мужчины вообще не имели этого права. Как добавила Елена Зеленская, эти нововведения - выполнение на практике обязательств, которые Украина взяла на себя, присоединившись к международному "Партнерству Биарриц".

"Кроме того, для мужчин, имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью, родителей, воспитывающих детей без матери (в частности в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении) может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени", - говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Гордиенко