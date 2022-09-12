Перевод времени в Украине традиционно происходит в последнее воскресенье октября. В 2022 году Киев перейдет на зимнее время в 4 часа утра 30 октября.

Этой осенью, как обычно, Украина перейдет на зимнее время. Перевод часов состоится в конце октября.

Современные гаджеты переходят на зимнее время автоматически, поэтому менять настройки не придется. А вот на механических часах придется перевести время вручную.

Перевод времени в Украине

Переход на зимнее и летнее время объясняют необходимостью удлинения светового дня. Делается это с целью экономии электроэнергии.

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Но, справедливости ради, стоит отметить, что тема перевода часов многие годы является причиной многочисленных споров. Врачи утверждают, что перевод часов крайне негативно сказывается на здоровье людей. Что касается экономии, то по этому поводу у многих экономистов тоже есть сомнения. Как бы там ни было, но многие страны уже отказались от сезонной смены времени.

Когда переводят часы на зимнее время 2022

Стрелки часов в Украине на зимнее время переводят в последнее воскресенье октября ровно в 04:00. Время переводят на час назад. Соответственно, в 2022 году время будет переведено в ночь с 29 на 30 октября.

В Крыму, а также на части территории Донецкой и Луганской областей используется местное время без сезонного перевода часов.

Когда Европа переводит время 2022

По правилам Евросоюза, переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября. 30 октября в 04:00 стрелки часов передвинут на час назад.

Какие страны переводят время 2022

Перевод часов в 2022 году происходит: в странах ЕС, Израиле, Иране, Австралии, Мексике, Великобритании, США, Канаде.

Переход на летнее время 2023

26 марта 20223 года в 3 часа утра стpелки часов будут переведены нa час вперед.

Сказывается ли перевод часов на здоровье

Врачи утверждают, что сезонный перевод часов крайне вреден для здоровья. Дело в том, что у многих нарушается режим сна. Быстро перестроиться, чтобы начать засыпать и просыпаться в другое время удается далеко не всем. В результате многие испытывают стресс, жалуются на повышенную утомляемость.

Самое интересное, что дети совершенно безболезненно переносят переход на зимнее или летнее время, а вот для людей после 50 нарушение привычного режима становится проблемой.

Как снять стресс при переходе на зимнее время

Постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе. Если есть возможность - займитесь спортом. За две недели до перехода на зимнее время начните ложиться спать немного раньше. Таким образом вы постепенно подготовите организм к новому ритму.

Также лучше придерживаться правильного питания, желательно исключить алкоголь, вредную пищу и употреблять витамины. Пожилым людям стоит проконсультироваться у врача, чтобы узнать, какие витаминные комплексы им необходимы именно сейчас.

Самое главное – необходимо высыпаться. Взрослому человеку для полноценного отдыха нужно не менее 7-9 часов сна, для детей – 9-10 часов.