Врио командующего ВС ВСУ не отрицает перевод, но уверяет, что это не касается именно дефицитных специальностей и специалистов, которые задействованы для выполнения задач боевой авиацией.

В Воздушных силах ВС Украины отреагировали на резонанс из-за сообщения о переводе специалистов инженерно-авиационной службы в пехоту.

"Учитывая резонанс в медиа относительно перевода специалистов инженерно-авиационной службы в подразделения других родов и видов ВСУ, официально сообщаю – такие переводы осуществляться не будут! Это касается и других дефицитных в Воздушных Силах специальностей", – заявил врио командующего Воздушных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко в Telegram.

Также, отметил он, речь не идет о переводе людей, которые учились за рубежом на западную технику зенитных ракетных войск, подготовленных воинов из расчетов мобильных огневых групп, других узкоспециализированных специалистов, найти замену которым объективно трудно.

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"Ситуация на фронте действительно требует непростых решений от высшего военного руководства, в частности это касается и перевода в подразделения других родов и видов ВСУ военнослужащих Воздушных Сил. Воздушные Силы уже не первый год усиливают боевых побратимов на передовой, прежде всего это касается подразделений, которые готовятся на базе Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил, и воюют на самых горячих направлениях фронта", – пояснил генерал-лейтенант.

Кроме того, по словам Кривоножко, в соответствии с принятыми решениями, Воздушные Силы поэтапно переводят в сухопутные подразделения определенное количество личного состава для усиления бригад на линии фронта.

"Впрочем, это не будет касаться именно дефицитных специальностей и специалистов, которые задействованы для выполнения задач боевой авиацией", – отметил он.

И.о. командующего добавил, что в Воздушных Силах постоянно проводится работа по усилению подразделений зенитных ракетных войск, совершенствование системы работы мобильных огневых групп, повышение эффективности применения авиационной компоненты. И такое развитие Воздушных Сил будет продолжаться, заверил Кривоножко.

Что предшествовало

Тема перевода военных из ПВО в подразделения пехоты поднимается не впервые за последние несколько месяцев. В декабре издание The Guardian написало, что Генеральный штаб ВСУ якобы приказывает подразделениям украинской противовоздушной обороны переводить своих военных в пехоту из-за дефицита личного состава.

Представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя статью, тогда пояснил, что все виды и роды ВСУ направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск, и Воздушные силы не являются исключением, поскольку они вторые по численности в армии.

В частности, по его информации, Воздушные Силы направляют людей из состава Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, на базе которой военнослужащие сначала проходят подготовку, а затем, в составе подразделений, направляются на сложные направления боевых действий. Он не отрицает, что перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных Сил. В то же время Игнат заверил, что эффективность ПВО не падает.

14 января 2025 года волонтер Сергей Стерненко вновь поднял эту тему. Он написал, что в Воздушных силах складывается критическая ситуация, в результате чего страна может потерять авиационную компоненту как таковую. Стерненко отметил, что из-за принудительного перевода специалистов ПВО, обнаружение ракет и дронов ухудшится в разы.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уже отрицают перевод остродефицитных авиаспециалистов в пехоту.

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