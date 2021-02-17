Министры одобрили соответствующий законопроект, который предусматривает изменения в правила проведения переписи населения.

Кабинет министров предлагает изменить правила проведения переписи населения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, правительство на сегодняшнем заседании одобрило соответствующий законопроект, который будет передан на голосование в Верховную Раду.

Что предусматривает документ

Отдельно, законопроектом предлагается установить периодичность проведения переписи не реже, чем один раз в десять лет.

При этом предполагается, что респонденты будут передавать данные для переписи в современной форме - с помощью специального программного обеспечения через интернет.

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Также законопроект урегулируют вопрос опрашивания респондентов, которые являются малолетними или несовершеннолетними лицами, поскольку отсутствие информации о них искажает реальные данные о количестве населения.

Кроме того, документ закрепляет требования конфиденциальности при работе с персональными данными украинцев при проведении переписи населения.

"На сегодняшний день статистическая информация, сформированная по результатам Всеукраинской переписи населения в 2001 году, потеряла актуальность. В связи с этим необходимо усовершенствовать законодательство в сфере статистики в соответствии с современной правовой системой Украины", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Перепись населения-2023: что известно

В декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.

В конце ноября 2019 года тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения была запланирована на конец 2020 года, почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

На перепись в госбюджете было предусмотрено 3,4 млрд грн. Вместе с тем, Дубилет отметил, что проведение переписи в таком формате стало бы "непозволительной роскошью" для Украины, поэтому было решено провести "электронную перепись" и сэкономить 2-3 млрд грн.

В январе 2020 года Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов. Согласно этим результатам, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37 млн ​​289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

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Автор: Анна Нагорная