Всероссийская перепись населения, которую Россия начала проводить в Крыму, вызвала ожидаемое возмущение в Украине, а также волну недовольства в мире. Евросоюз, Соединенные Штаты и целый ряд стран осудили эти действия РФ и пригрозили ей новыми санкциями.

Прежде всего следует разобраться, зачем Кремлю перепись населения в Крыму. По моему мнению, прежде всего, это делается с целью выяснения того, в отношении кого нужно будет применять дальнейшие репрессивные меры. То есть Россия стремится увидеть, какой сейчас этническая структура Крыма, сколько там людей, какие они по национальному признаку, на каком языке говорят. Это нужно Москве для того, чтобы понимать, как дальше можно перекраивать карту Крыма, в частности, в какие районы полуострова следует переселять россиян, где разворачивать новые воинские части и тому подобное. Это Россия делает для того, чтобы зацементировать свое влияние в Крыму, кого – то выдавить оттуда, кого-то - "взять на карандаш" и в дальнейшем контролировать.

В общем, это – типичная политика Кремля по смене национально-этнического состава региона. Чтобы такую политику реализовывать, необходимо понимание реального присутствия населения.

Главная цель российских властей - выявить потенциальных врагов и частично перекроить карту Крыма

Также в России говорят о том, что перепись населения Крыма нужна им для понимания того, как решать вопросы водоснабжения. Проблема дефицита воды стоит остро на полуострове, но пока нет четкого понимания, где и сколько ее надо. Это также может быть одной из причин проведения переписи.

Кроме того, перед оккупационными властями стоит вопрос ресурсного обеспечения Крыма. А потому Кремль должен понимать, кто в Крыму есть, потому что это позволит лучше контролировать регион.

Впрочем, все – таки думаю, что главная цель российских властей - выявить потенциальных врагов и частично перекроить карту Крыма.

Украина и западные страны отмечали, что такие действия Москвы в очередной раз подрывают суверенитет нашего государства. И это действительно так, потому что это распространенная практика, когда на аннексированной территории оккупационная администрация начинает свободно осуществлять свои административные шаги (выборы, перепись населения – во что бы то ни стало). Перепись в таком случае является попыткой интегрировать эту территорию в Россию и привязать ее к политико-правовому пространству РФ.

К сожалению, международное сообщество и Украина не в состоянии остановить этот процесс, потому что Россия де-факто контролирует территорию Крыма. Единственный механизм, который может применить Запад – это новые санкции. А тогда перед Россией встает вопрос о том, какова цена этой аннексии. Пока цена высокая, но такая, которую Россия еще готова платить.

Более действенными шагами Запада были бы более жесткие, например, остановка Северного потока-2 или банковские санкции. Но мы прекрасно понимаем реалии и готовность западных стран применять жесткие ограничения в отношении России. Китай Соединенные Штаты беспокоит гораздо больше, чем РФ, а поскольку влияние Поднебесной лишь будет становиться мощнее, Россия на десятилетия отойдет на второй план для Штатов. Все это заставляет США пересматривать свои интересы в Европе и свои действия в отношении РФ, чтобы не слишком сильно толкать ее под Китай.

Перепись крепостных душ - это советское явление, рудимент. В более развитых странах все базы настолько интегрированы, что перепись просто не нужна

Поэтому "аудит" населения в Крыму продолжается, потому что столь глубокий социологический срез сегодня является критическим для России. По сути, продолжается сбор информации о населении Крыма: кто работает или нет, кто занимается бизнесом, кто кем себя считает. В частности, все это позволит понять, сколько избирателей будет в Крыму лет за пять, кто будет голосовать.

Стоит добавить, что перепись крепостных душ – это советское явление, рудимент. В более развитых странах все базы настолько интегрированы, что перепись просто не нужна. В базах на Западе есть все: сколько детей в регионе, сколько – пенсионеров.

Как бы то ни было, для Украины эти действия России – еще один повод для обращения в международные суды и организации. Также это создает основания для вынесения этого вопроса на повестку дня на дипломатическом уровне. В частности, можно привлечь инструменты Крымской платформы, которую летом провели, а дальше она почему-то затихла.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse