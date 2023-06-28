Скандальное решение Нацкомисии должен отменить профильный министр, считает омбудсмен.

Скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка с требованием о переименовании Запорожья следует отменить. С таким запросом к министру образования и науки Украины Оксену Лесовому обратился Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Языковой омбудсмен считает, что Нацкомиссия должна принять новое решение, которое будет полностью соответствовать положениям закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии.

"Анализ названий населенных пунктов, предложенных к приведению в соответствие со стандартами государственного языка, засвидетельствовал как выход Национальной комиссии по стандартам государственного языка за пределы определенных Законом полномочий, так и отсутствие предусмотренных Законом четких рекомендаций по их переименованию в большинстве случаев", – говорится в письме омбудсмена главе МОН.

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Кремень в частности отметил, что Нацкомиссия потребовала переименовать населенные пункты, чье название не нарушает упомянутый закон: Запорожье, Перемога, Зоряне, Мирное, Травневе, Маяк, Молодежное, Объединенное и т.д.

Также языковой омбудсмен возмутился, что Нацкомиссия не стала предлагать свои варианты новых названий, а ограничилась "странной формулировкой" с требованием к местным властям "обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название". Подобная процедура законом не предусмотрена.

Закон о деколонизации топонимики и скандальное решение Нацкомиссии

Закон Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" вступает в силу 27 июля текущего года. Его основной смысл заключается в том, чтобы привести в соответствие с нормами государственного языка существующие топонимические названия, одновременно избавившись от российского колониального наследия в названиях городов и сел.

Для практической реализации закона Национальная комиссия по стандартам государственного языка должна сформировать и обнародовать перечень населенных пунктов, названия которых следует привести в соответствие с нормами государственного языка.

22 июня Нацкомиссия опубликовала такой список, но внимание на него обратили только накануне. Основное внимание общественности привлекло требование переименовать город Запорожье, поскольку его название якобы нарушает нормы закона.

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