Вскоре пенсионные удостоверения появятся в приложении "Дия", эта функция уже тестируется.

Украинских пенсионеров вскоре ожидает сюрприз: Минцифры проводит тестирование новой функции в приложении "Дия". Там должны появиться пенсионные удостоверения двух видов: по возрасту и оформленные из-за инвалидности, утраты кормильца и т.д.

Об этом рассказал "РБК-Украина" вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам чиновника, в "Дие" будут отображены удостоверения, выданные после 2014 года, поэтому владельцы документов старого образца будут должны их обновить.

Запуск электронного удостоверения усложнялся рядом нюансов, говорит вице-премьер.

"Например, для того, чтобы документ подтянулся, необходимо наличие фото. Но не все фото были в нормальном состоянии и в одном месте. Поэтому мы вместе с Пенсионным фондом Украины создали единую базу, где собрали все необходимые фотографии для того, чтобы удостоверения у людей сформировались", - сообщил Федоров.

Напомним, недавно Верховная Рада запретила снижать выплаты будущим пенсионерам из-за уменьшения дохода во время войны.