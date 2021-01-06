ПЦУ осуществляет Всенощное бдение по случаю праздника Рождества / фото УНИАН
Накануне Рождества Христова в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве проходит праздничное богослужение.
Видеотрансляция богослужения ведется на странице УНИАН в Facebook.
Возглавляет Всенощное бдение по случаю праздника Рождества глава Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Вечер в канун Рождества: что празднуем
- Сегодня, 6 января, украинские верующие вместе со всем православным миром отмечают важный христианский праздник – Сочельник.
- По случаю праздничного дня христиане обычно накрывают щедрый стол, где главным блюдом является кутья. При этом все блюда должны быть постными, ведь сегодня последний день Рождественского поста.
- Уже 7 января христиане восточного обряда будут праздновать Рождество Христово и будут славить рождение Спасителя традиционными колядками.
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