ПЦУ осуществляет Всенощное бдение по случаю праздника Рождества / фото УНИАН

Накануне Рождества Христова в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве проходит праздничное богослужение.

Видеотрансляция богослужения ведется на странице УНИАН в Facebook.

Возглавляет Всенощное бдение по случаю праздника Рождества глава Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Автор: Алина Вишневская