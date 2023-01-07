Глава ПЦУ вспомнил также тех, кто живет на временно оккупированных украинских территориях.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время богослужения в Киево-Печерской Лавре 7 января провел параллели между историей Рождества в христианстве и великой войной России против Украины.

Он заявил, что без победы в этой борьбе невозможно достичь настоящего мира, сообщает "Радио Свобода". Епифаний подчеркнул, что сейчас украинский народ переживает времена тяжелых испытаний войной.

Предстоятель ПЦУ напомнил, что более трех десятилетий назад украинцы вырвались из многовекового рабства и стали независимыми. Также он озвучил причину развязанной войны:

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"Те, кто держали нас в неволе, не могли стерпеть наших достижений и успеха. Дьявольские злоба и зависть побудили их начать войну, но в ней они обязательно потерпят поражение, ведь правда на нашей стороне".

Епифаний отметил, что наша страна получила мощную поддержку мира в этой полномасштабной войне с Россией, ряд стран осуждает акты геноцида и военные преступления, которые "российская империя зла творит на нашей земле".

Также он сказал, что сейчас самые искренние молитвы звучат для наших защитников и волонтеров. Глава ПЦУ вспомнил также тех, кто живет на временно оккупированных украинских территориях.

"Вспомним о наших военных и гражданских пленных и других несправедливо заключенных и попросим Господа для них защиты и скорого освобождения", – призвал Епифаний.

Епифаний провел богослужение в Лавре в день Рождества 7 января

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января проводит историческое богослужение по случаю Рождества Христова. Это впервые ПЦУ проводит рождественскую службу на территории Киево-Печерской Лавры.

Накануне Православная церковь Украины получила разрешение на аренду от заповедника, который находится в собственности государства. Ранее богослужение в Рождество в Успенском соборе проводила только УПЦ Московского патриархата.

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