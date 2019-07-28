Зеленский по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины обратился к предстоятелям церквей
16:32, 28 июля 2019Общество
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27-28 июля в Украине состоялись торжества по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси-Украины.
Зеленский призвал предстоятелей к диалогу / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины призвал предстоятелей церквей к диалогу.
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Об этом сообщается в микроблоге Владимира Зеленского в Twitter.
«Поздравляю всех с Днем Крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве – наша сила и наше будущее!» - говорится в сообщении.
Как известно, 27-28 июля в Украине состоялись торжества по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси-Украины.
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