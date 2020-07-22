День Крещения Киевской Руси 2020: как будут праздновать православные храмы в условиях карантина

В этом году не будет многих традиционных мероприятий, а празднование будет проходить с соблюдением соответствующих предписаний.

Ежегодно 27-28 июля православные христиане отмечают День Крещения Руси-Украины. В этом году Украина будет праздновать 1032-ю годовщину крещения Киевской Руси – события, изменившего ход истории, ценностные ориентиры и определившее судьбу многих поколений украинцев.

Как крестили Русь-Украину

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Согласно летописи, перед крещением Киевской Руси князь Владимир проанализировал каждую из религий и отдал предпочтение христианству. Само крещение состоялось в 988 году в водах Днепра – тогда христианство приняли все люди, а князя после этого стали звать "Великим". Владимирово Крещение закрепило христианство на уровне целого государства, благодаря чему Русь-Украина еще в Х веке стала частью европейской цивилизации.

Следует отметить, что приход христианства в Киевскую Русь связан с бабушкой Владимира – княгиней Ольгой. В 954 году она совершила паломничество в Константинополь, где приняла святое крещение, получив церковное имя Елена. Княгиню Ольгу считают покровительницей православной веры. Благодаря ее деятельности на Руси стали строить храмы, устанавливать кресты и уничтожать языческую символику.

Как будет праздновать Украина в 2020 году

В связи с карантинными ограничениями на проведения массовых религиозных мероприятий, Православная церковь Украины не сможет в этом году отметить 1032-ю годовщину Крещения Руси-Украины традиционным Крестным Ходом.

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Празднование, как отмечает глава ПЦУ, митрополит Епифаний на своей странице в Facebook, будут проведены на епархиальном и приходском уровнях с соблюдением соответствующих предписаний.

Так, 27 июля состоится праздничное Всенощное бдение в кафедральном Михайловском Златоверхом соборе в Киеве, а 28 июля утром – Божественная литургия, а также молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру.

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