Зеленский – Шмигалю: время заняться укреплением берегов рек, а не терять каждый год людей и деньги

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Президент Владимир Зеленский требует от правительства системного решения относительно решения проблемы ежегодного подтопления в западных областях Украины.

Об этом он заявил во время совещания, на котором премьер Денис Шмигаль докладывал последнюю информацию о чрезвычайной ситуации в Ивано-Франковской области, передает пресс-служба ОП.

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Глава правительства и министр МВД отправились в регион сегодня утром по поручению главы государства.

«Мы ежегодно от 500 до 800 миллионов тратим на ликвидацию последствий. А в этом году, видимо, будет больше миллиарда гривень. Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не каждый год терять людей и деньги», – заявил Зеленский, обращаясь к Шмыгаля.

В ответ премьер отметил, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных из медицинского учреждения. Ситуация осложняется тем, что в больнице есть больные коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

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