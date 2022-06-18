Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины.

Из российского плена удалось освободить еще пятерых гражданских.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны, сегодня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен по формуле 5 на 5.

"Домой вернулись пятеро граждан Украины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все освобожденные – гражданские лица.

"Четверо гражданских попали в плен к оккупантам во время боев в Киевской области. Трое из них - во время оккупации Гостомеля", - уточнили в ГУР.

Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина удерживает всех русских военнопленных в полном соответствии с Женевской конвенцией, к тому же создала лагерь для них в одной из западных областей.

Ежемесячно на содержание одного военнопленного нужно минимум 3 тысячи гривень.

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