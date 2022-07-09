Одни ждут РФ, а другие слепо верят в ВСУ и не хотят покидать дома.

Парамедик батальона ВСУ и депутат Киевского городского совета Алина Михайлова рассказала, почему некоторые люди отказываются эвакуироваться из горячих точек Украины. Жители городов, которые постоянно находятся под обстрелами, иногда не хотят ехать в безопасные регионы.

Одни люди ждут РФ, другие слепо верят в ВСУ, рассказала в интервью "24 канала" Михайлова.

Парамедик вспоминает, что в Лисичанске она видела, как дети катались на качелях во время обстрелов. Военные просили малышей прятаться, однако родители детей стояли рядом и не боялись. Они говорили, что уже привыкли жить в таких условиях.

"На это больно смотреть, потому что люди и дети не должны к этому привыкать. Это абсолютно фейковая беспечность, что к тебе не прилетит. Все были шокированы такой безответственностью со стороны родителей. Детям было по 5-6 лет", - рассказала Михайлова.

Некоторые люди ждут прихода "русского мира". Таких "ждунов" немного. Военные, когда заходили в Лисичанск и Северодонецк, понимали, что увидят людей, которые ждут РФ.

"Это то, что мы исторически получили. Все предыдущие годы до войны и все годы войны украинизацию Востока не проводили. За годы советской власти туда нагоняли просто кучу русских, которые русифицировали край, а развития украинского языка и культуры как такового не было, это все притеснялось", – убеждена она.

Также есть люди, которые отказываются от эвакуации, потому что сильно верят в ВСУ. Они ждут украинских военных и не хотят уезжать. Но они не понимают, что могут мешать ВСУ.

"Например, в Бахмуте к нам часто подходят люди, которые предлагают хлеб, какую-то еду, и говорят: "мы отсюда не уедем, потому что знаем, что вы отсюда не уйдете. Мы верим в Вооруженные силы, и вы будете рядом с нами всегда"... Например, в Лисичанске и Северодонецке уличные бои велись уже непосредственно в городах. И перед тем, как выставить пушку, миномет, что будут стрелять по позициям русских, надо посмотреть, нет ли рядом местных. Если они есть – надо выбирать другую точку. А я напомню, что такое планирование на тот момент и в тех городах, – это время, которое нельзя терять", – рассказала парамедик.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты увеличили масштабы подкупа для сбора данных украинцев на захваченных территориях.

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