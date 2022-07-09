Теперь деньги могут получить малообеспеченные семьи, матери с детьми до 3 лет и другие социально незащищенные слои населения.

Российские оккупанты проваливают сбор паспортных данных украинцев на временно захваченных территориях, поэтому увеличивают масштабы подкупа населения.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

"Тактика оккупантов очень проста: создать социальный кризис и потом выдавать единовременные выплаты 10 тыс. рублей в обмен на паспорт. Ранее россияне ее применили к пенсионерам, но с 6 июля расширили перечень тем, кто может получить 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В частности теперь деньги могут получить малообеспеченные семьи, матери с детьми до 3 лет и другие социально незащищенные слои населения. "На людей продолжают оказывать давление, чтобы они были вынуждены брать российские документы", - отметили в Центре.

Также сообщается, что продолжается принудительная паспортизация в местах лишения свободы. "К заключенным применяют психологическое и физическое давление", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Херсонской ОВА рассказали, кто стоит в очередях за российскими паспортами. Это в основном люди старше 60 лет, но их немного.

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