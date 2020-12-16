Коммунальщики вывозили сами столбы, а также обрезали провода электросетей.

В Киеве до поздней ночи ликвидировали аварию на недавно реконструированном Шулявском путепроводе, где днем попадали столбы.

Читайте такжеВ сети показали "более наглядное" видео падения столбов на Шулявском мостуОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что коммунальщики вывозили сами столбы, а также обрезали провода электросетей.

Как известно, во время падения столбы задели несколько автомобилей. При этом чудом никто из водителей или пассажиров не получил травм.

«Ехала, услышала звук, увидела, что на меня летит столб... Я в тот момент успела вытащить детей из машины», – рассказала одна из очевидиц аварии.

«Что случилось, непонятно. Видел, как столбы начали один за другим просто падать передо мной. И я проскочил два, а третий мне ударил по машине», – поделился киевлянин, который стал свидетелем событий.

Официальных версий инцидента пока нет. Столбы будут исследовать эксперты-криминалисты.

Падение столбов на Шулявском мосту: что известно

Во вторник, 15 декабря, на Шулявском путепроводе упали три столба линии электропередач, расположенные на полосе движения в направлении улицы Гетьмана и улицы Довженко.

Движение на путепроводе было перекрыто в обоих направлениях, проводился демонтаж электроопор и обследование других опор на мосту. Позже движение частично восстановили.

Реконструкция Шулявской развязки была проведена в прошлом, 2019 году. Движение открыли в последние дни прошлого года.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц