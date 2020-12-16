В Киеве до поздней ночи ликвидировали аварию на недавно реконструированном Шулявском путепроводе, где днем попадали столбы.

Читайте такжеВ сети показали "более наглядное" видео падения столбов на Шулявском мостуОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что коммунальщики вывозили сами столбы, а также обрезали провода электросетей.

Как известно, во время падения столбы задели несколько автомобилей. При этом чудом никто из водителей или пассажиров не получил травм.

«Ехала, услышала звук, увидела, что на меня летит столб... Я в тот момент успела вытащить детей из машины», – рассказала одна из очевидиц аварии.

«Что случилось, непонятно. Видел, как столбы начали один за другим просто падать передо мной. И я проскочил два, а третий мне ударил по машине», – поделился киевлянин, который стал свидетелем событий.

Официальных версий инцидента пока нет. Столбы будут исследовать эксперты-криминалисты.

Падение столбов на Шулявском мосту: что известно

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Автор: Катерина Шварц