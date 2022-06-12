Военный комиссар раскрыл особенности мобилизации во время военного положения.

Во время мобилизации повестки мужчинам, которые по возрасту являются военнообязанными, могут вручать в том числе на улице. Это уже происходит с 24 февраля.

Как пишет "Суспільне", об этом рассказал комиссар Харьковского территориального центра комплектации и соцподдержки Владимир Арап.

По его словам, повестки вручают для уточнения учетных данных. После получения документа мужчина должен прийти в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту вызова.

"Если он не имеет права на отсрочку, он не призывник - направляется на медицинское освидетельствование. Затем получит другую повестку, в которой указано, когда в случае необходимости он будет призван по мобилизации. Те, кто служил, призываются напрямую, а те, кто не проходил службу, будут ждать, когда им позвонят и сообщат, когда надо прибыть в командировку в учебные центры", - пояснил Арап.

Если человек не является в центр комплектования, материалы по нему отправляются в соответствующие органы на открытие уголовного или административного производства.

Отсрочка от мобилизации

Те, кто имеют на нее право, тоже должны явиться в центр комплектования.

"Призывники, согласно законодательству, призыву по мобилизации не подлежат. Указу подлежат только военнообязанные. На отсрочку военнообязанные имеют право в соответствии со ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", например, по семейным обстоятельствам: если есть инвалид на иждивении или отец воспитывает сам ребенка, или имеет 3-х и более детей. Но они должны явиться в центр комплектования и предоставить соответствующие документы: свидетельства о рождении детей, удостоверение инвалида, чтобы сделать соответствующую запись в учетном деле этого военнообязанного. И тогда ему предоставляется соответствующая отсрочка", - пояснил комиссар Харьковщины.

"Если идет война, мы должны понимать - ты или должен служить в армии или работать на благо государства, или заниматься волонтерством. А не стоять рядом и смотреть, как другие воюют", - резюмировал он.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Украина живет в условиях военного времени из-за полномасштабной российской агрессии.