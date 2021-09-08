В списке среди канцтоваров и моющих средств есть еще карниз длиной 2,5 метра, 5 метров тюли, швабра, совок с веником, чайник, миски для кухни, корзины для игрушек, вилки и контейнеры для игр.

В Черкассах родителей шокировали списками того, что необходимо приобрести для детей в детский сад.

Черкащанка Анастасия Подгорная опубликовала в Facebook фотографию списка, который дали родителям одного из воспитанников 69-го детсада города. В нем указано, что взрослым нужно покупать белье, мыло, швабры, тряпки и десятки других товаров - те, на которые городской совет выделяет средства.

Женщина в своем посте рассказывает, что стандартный канцелярский набор (папки, файлы, корректоры) покупать нужно - и она об этом знает. Однако, почему обязана сдавать средства на веники с совками для уборки, карнизы, тюль и корзины для игрушек и тому подобное - не понимает.

"Давно я не получала вот такие списки в детском саду. Я понимаю и знаю, что канцтовары должна покупать, а остальное?" - возмутилась женщина в заметке.

Очевидно, что такой список обойдется не в одну тысячу гривень.

Впоследствии на публикацию женщины отреагировали в горсовете Черкасс.

"Для надлежащего реагирования на такие действия со стороны работников дошкольных учреждений, необходимо указывать и название садика", — прокомментировала публикацию женщины начальница департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Надежда Евчак.

Выяснилось, что такие списки должны покупать родители детей, посещающих ДОУ №69 "Росинка".

По словам заместителя городского головы Черкасс Анастасии Чубиной, распоряжением городского головы запрещен любой сбор средств с родителей на ремонты или содержание садиков.

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"Средства на закупку всех видов продукции предусмотрены в общих сметах учреждений дошкольного образования. Родители детей могут покупать только индивидуальные наборы канцтоваров, которыми пользуется их дети во время занятий. Подчеркиваю, что если родители получат любые другие списки с перечнями необходимых вещей для садика, они сразу должны обращаться к заведующей заведения",-написала Анастасия Чубина.

Как пишет местное издание "Про все" ситуацию прокомментировал временно исполняющий обязанности директора департамента образования и гуманитарной политики ЧГС Богдан Белов.

"Садикам выделяются средства в размере ориентировочно 240 гривень на ребенка. То есть если в садике учится 100 детей, то это будет 24 тысячи гривень - и где-то такой сметой руководствуется заведующая. Возможно, эта сумма не покрывает все расходы. Поэтому благотворительная помощь - только добровольная, если вы не хотите помогать - не помогайте. Каждый делает свой выбор", - отметил Богдан Белов.

Позже автор сообщения со списком предметов для сада пожаловалась, что это обнародование принесло ей немало проблем.

"Я сколько проблем получила тем сообщением о садиках, что теперь не знаю стоило ли. Спасибо всем, кто поддержал. Список дали на самом деле не мне, а моей сестре, которая не имеет постоянной возможности сбрасываться на все", - написала Подгорная.

В комментариях пользователи отметили, что родители ничего не должны покупать: "С каждой мамы по такому списку, и там не садик, а магазин будет"; "Вообще-то ничего вы не обязаны. Это полная жесть!"; "Я так понимаю это не на группу, а каждому. Многовато получается"; "Когда нас в этом же садике просили сдать на плиту в пищеблок. На ремонты также требовали добровольные взносы".

Как писал УНИАН, весной этого года в Черновцах мужчина пожаловался на демонстративное унижение своей дочери в детском саду. Скандал возник на почве денежных "поборов", которые были организованы родительским комитетом. Из комментариев становится понятно, что речь шла о сборе денег на подарки к 8 марта. Вместе с тем заведующая садиком Алина Колибняк рассказала журналистам, что администрация садика деньги не собирает. Все, что делает родительский комитет, он делает по собственному усмотрению.

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Автор: Виктория Гордиенко