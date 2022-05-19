В 22-страничном произведении пересказали значимые события в жизни украинского лидера.

Владимиру Зеленскому посвятили свежий комикс. В 22-страничном глянцевом произведении авторы пересказали основные моменты из жизни президента Украины.

Как передает портал Reuters, комикс называется Political Power: Volodymyr Zelenskyy, а за его создание ответственно издательство TidalWave Comics.

Свежее творение рассказывает, как Владимир Зеленский занимался театральной деятельностью в студенческие годы, играл в сериале "Слуга народа", стал президентом мирного и военного времени.

Писатель Майк Фризелл дал следующий комментарий о своей работе над комиксом: "Кто он? Что им движет? Почему он является правильным лидером для Украины в данный момент? Именно эти вопросы были мне интересны, когда я начал исследование".

Иллюстрации для комикса нарисовал художник Пабло Мартинена. Ранее он оформлял аналогичные произведения про Дэвида Бэкхема, Нельсона Манделу и Дональда Трампа.

О выпуске комикса высказался и представитель издательства TidalWave Comics Даррен Дэвис: "Эта книга много значит для меня из-за моего украинского наследия. Обе мои бабушки и дедушки иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это средство, чтобы не только рассказать историю, но и сделать пожертвование на благое дело".

Часть выручки с продажи комикса будет передана в Международный комитет Красного Креста.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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