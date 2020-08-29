В Генштабе работают над укомплектованием ВСУ рядовым и сержантским составом, увеличивая количество военнослужащих по контракту.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит предложения Кабинету министров об уменьшении численности призыва на военную службу в октябре-декабре этого года.

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Об этом сообщает Главное управление персонала Генерального штаба ВСУ.

В частности, сейчас в Генштабе продолжается работа по укомплектованию ВСУ рядовым и сержантским составом, направленная на увеличение военнослужащих по контракту. Принимаются меры по совершенствованию порядка прохождения военной службы указанной категории военнослужащих.

Также, законом от 4 июня 2020 года №680 IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих», который вступает в силу с 1 октября 2020 года, вводятся новые воинские звания сержантского и старшинского состава, которые будут разделяться на младший, старший и высший состав.

Кроме того, предусмотрено совершенствование нормативно-правовых актов по вопросам социальной защиты военнослужащих, обеспечения их карьерного роста и повышения уровня материального (денежного) обеспечения военнослужащих (с начала 2021 при увеличении объемов расходов по фонду денежного обеспечения по запросу Минобороны).

Вместе с тем в военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается совершенствование по организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту. Проведение указанной работы положительно определяется на количестве граждан, которые поступают на военную службу по контракту и связывают свою дальнейшую судьбу со службой в составе ВСУ.

Так, с начала года привлечено к военной службе по контракту в ВСУ 25 тысяч человек (из них более 2 тысяч человек офицерского состава).

"Это позволяет поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре - декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления к рассмотрению в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

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Перевод: Виталий Саенко