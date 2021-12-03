3 декабря во Львове директор Дома ученых Роман Славитич скоропостижно скончался во время визита в мэрию.

Телеведущий Владимир Остапчук отреагировал на смерть директора Дома ученых во Львове, где в День годовщины памяти по жертвам Голодомора проходила скандальная вечеринка с участием шоумена.

Пост соответствующего содержания появился в Instagram Остапчука.

Шоумен ограничился коротким текстом, отключив комментарии.

"Лента принесла ужасную новость, умер Роман Ильич Славитич, директор Львовского Дома ученых. Реально страшно. Соболезнования родным", - написал телеведущий.

Читайте также"Мы имеем дело с обманом": в УГКЦ назвали покупку COVID-сертификата грэхом (видео)Он попросил своих подписчиков "помолчать" и подумать "о легкости, с которой бросаем камни в других", вероятно, имея в виду недавний скандал с "голодной тусой".

Что предшествовало

3 декабря во Львове директор Дома ученых Роман Славитич скоропостижно скончался во время визита в мэрию. По словам очевидицы, которая работает в городском совете, мужчина зашел в кабинет. Она заметила, что у него нездоровый вид и предложила стакан воды. Он сел за стол и потерял сознание.

Работники вызвали "скорую" и начали сердечно-легочную реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора.

По прибытии на место медики оперативно продолжили проводить реанимационные мероприятия. В течение часа специалисты боролись за жизнь Славитича, но спасти не удалось.

"Голодная туса": что известно о скандальной вечеринке блогеров во Львове

В день памяти жертв Голодомора львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско.

Среди гостей, которые активно делились видео в Instagram, выражали восторг имениннику, было немало блогеров, среди которых и "миллионники": Натали Литвин, Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо и другие.

Развлекал гостей вечеринки Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

Аренда зала в Доме ученых блогеру Залиско обошлась около 35 тысяч гривен, а еще 4 тысячи долларов он заплатил за работу ведущего Владимира Остапчука.

После резонанса в СМИ известные украинские компании заявили, что прекращают сотрудничество с блогерами-миллионниками, которые попали в скандал из-за вечеринки.

Вместе с тем шумной вечеринкой блогера Залиско заинтересовались правоохранители.

Владимир Остапчук уже попросил прощения за эту вечеринку и отметил, что чтит и уважает День памяти жертв Голодомора, а оба брата его дедушки умерли от голода.

Автор: Виолетта Орлова