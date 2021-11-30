Залиско пожаловался, что эта вечеринка обернулась для него очень больно и за два дня он остался без всех источников дохода.

Скандальный украинский блогер-миллионник Александр Залиско, который 27 ноября в День памяти жертв голодоморов устроил во Львове шумную БДСМ-вечеринку в честь своего дня рождения, записал официальное видеообращение относительно скандала.

На своей странице в Instagram Залиско обратился ко всем тем, кто стал участником этого информационного события. Он пожаловался, что эта вечеринка обернулась для него очень больно и за два дня он остался без всех источников дохода.

"Друзья, подписчики, хейтери! Вчера, признаюсь, я не хотел вмешиваться в информационное поле, возникшее вокруг моей персоны. Я понимал, что это надо пережить и перетерпеть. Сегодня же я хочу, я должен записать это видео. Воспринимайте его как официальное обращение, мою официальную реакцию на громкое событие, которое произошло вокруг меня и очень больно обернулась для меня, и громко и резонансно звучит сейчас на всех порталах и центральных каналах страны. 27 ноября я праздновал свой день рождения. Как и каждый год - с размахом, с яркими и интересными людьми, которых я очень люблю и сильно уважаю. Все бы ничего, но в этот день в этом году пришелся День памяти жертв Голодомора. На самом деле мало кто знает, даже среди тех, кто пишет гневные комментарии, что эта дата "плавающая": День памяти почитается каждую четвертую субботу ноября. Я и сам, со стыдом признаюсь, не знал. Раньше этот день не приходился одновременно с моим днем рождения. Кто-то из гостей запостил сториз, которые мы делаем каждый день, с невинным и необдуманным текстом, который кто-то другой трактовал двояко. Никто из гостей, ни я не ставили цели оскорбить чувства людей, которые отмечали день памяти этого ужасного исторического события, которые все мы украинцы должны почитать, хотя и не задумываемся об этом. Но это уже произошло. Необдуманно и непреднамеренно. Я признаю. Что тут скажешь? Я не политик. Я блогер. И это не мой профиль сложно, глубоко, аналитически мыслить. Я просто показываю свою жизнь. Я рассуждал несложно: праздновать день рождения "до" - плохая примета, я это уже проверил, "после" - начинается пост, гости свободны только в выходной. Когда я приглашал гостей на праздник, я не обратил внимание на то, что еще будет происходить в этот день. Ну затупил, признаю. Но как взрослый, сознательный человек, я должен признавать ошибки и отвечать за поступки. Я готов это делать и принимаю последствия своих действий. Эти дни стали для меня тяжелыми, очень тяжелыми! Меня вызвали на допрос к следователю. Формально - за нарушение карантинных норм. Но я понимаю, что на самом деле за другое. За двое суток меня лишили практически всех источников доходов. Крупнейшие национальные бренды расторгли соглашения со мной и отказались от дальнейшего сотрудничества. Удар ли это для меня? Огромный! Я читаю тонны злобных комментариев и угроз. Как собственно и тонны комментариев поддержки от людей, которые понимают мои ощущения и то, что я никого не хотел обидеть", - заявил Залиско.

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Блогер в который раз попросил прощения.

"Сейчас я хочу искренне извиниться у тех людей, чьи чувства и патриотические ценности я абсолютно случайно и нечаянно задел. Поверьте, это точно было сделано нечаянно, впервые и в последний раз! Это была необдуманная ошибка, не более", - подчеркнул он.

Вместе с тем Залиско решил "вынести этот вопрос на другой высший уровень".

"Так сложилось, что в этот день родилось много людей, так же как и в другие траурные для Украины даты. В субботу вся сеть была заполнена различными празднованиями, в том числе дней рождений, свадеб, вечеринок. Развлекательные заведения, ночные клубы и рестораны работали. Те же самые телеканалы, которые сейчас с возмущением эксплуатируют этот инфоповод, в субботу транслировали юмористический контент. Возникает вопрос: а можем ли мы спрашивать по факту что-то из тех, когда на законодательном уровне все это разрешено? Спрашивать с тех, кто имеет свой личный повод веселиться в эти дни? Можем. Потому что нарушаются моральные принципы. Но это в природе человека праздновать свои дни: так мы отвлекаемся и продолжаем жить. Хотелось бы определиться на законодательном уровне, в законодательном поле, чтобы больше никто не попадал в похожую ситуацию, и чтобы больше никто не был нечаянно оскорбленным. Спасибо вам за внимание, за понимание! Ценю поддержку друзей и мнение ненавистников, открывших глаза. Сейчас надо побыть наедине и многое переосмыслить. Всем хорошего дня", - завершил Залиско.

"Голодная туса": что известно о скандальной вечеринке блогеров во Львове

В день памяти жертв Голодомора львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско.

Среди гостей, которые активно делились видео в Instagram, выражали восторг имениннику, было немало блогеров, среди которых и "миллионники": Натали Литвин, Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо и другие.

Развлекал гостей вечеринки Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

Аренда зала в Доме ученых блогеру Залиско обошлась около 35 тысяч гривен, а еще 4 тысячи долларов он заплатил за работу ведущего Владимира Остапчука.

После резонанса в СМИ известные украинские компании заявили, что прекращают сотрудничество с блогерами-миллионниками, которые попали в скандал из-за вечеринки.

Вместе с тем шумной вечеринкой блогера Залиско заинтересовались правоохранители.

Владимир Остапчук уже попросил прощения за эту вечеринку и отметил, что чтит и уважает День памяти жертв Голодомора, а оба брата его дедушки умерли от голода.

Автор: Виктория Гордиенко