Остапчук добавил, что чтит и уважает День памяти жертв Голодомора, а оба брата его дедушки умерли от голода.

Известный украинский ведущий и актер Владимир Остапчук попал в громкий скандал из-за БДСМ-вечеринки во Львове, которую устроил блогер Александр Залиско в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября. Остапчук был ведущим этого действа и публиковал сториз в своем Instagram.

"Друзья, хочу извиниться за те неуместны сториз 27 ноября, где я работал ведущим, и которые дали возможность скомпрометировать меня и мою позицию", - написал Остапчук в своем Instagram.

Он подчеркнул, что никаким образом его сториз не имели отношения ко Дню памяти.

"Даже самому себе мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит... Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него", - отметил он.

Остапчук добавил, что чтит и уважает День памяти жертв Голодомора, а оба брата его дедушки умерли от голода.

Его жена Кристина Остапчук написала под постом, что гордится им и отметила, что этот скандал не имеет никакого отношения к ее мужу.

В своих сториз она также ответила на вопросы относительно скандальной вечеринки.

"Вова перед тем, как берет заказ на работу не открывает календарь, чтобы посмотреть, праздник или траур в этот день... Давайте будем честными, вы открываете календарь, чтобы посмотреть, праздновать вам ваш ДР или нет, в связи с траурами, или церковными, например, праздниками?"- написала она.

"Блогерская голодная туса": что известно о скандальной вечеринке во Львове

В день памяти жертв Голодомора львовские, франковские, тернопольские и черновицкие блогеры устроили во Львове в Доме ученых большую БДСМ-вечеринку. Банкет состоялся в честь дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, который имеет в Instagram более одного миллиона подписчиков.

Среди гостей, которые активно делились видео в Instagram, выражали восторг имениннику было немало блогеров, среди которых и "миллионники": Натали Литвин, Таня Самбурская, Валерия Юрченко, Саша Бо и другие.

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Развлекал гостей вечеринки Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках, тосты, которые произносили, стоя на столах.

Аренда зала в Доме ученых блогеру Залиско обошлась около 35 тысяч гривень, а еще 4 тысячи долларов он заплатил за работу ведущего Владимира Остапчука.

После резонанса в СМИ известные украинские компании заявили, что прекращают сотрудничество с блогерами-миллионниками, которые попали в скандал из-за вечеринки.

Вместе с тем шумной вечеринкой блогера Залиско заинтересовались правоохранители. Он извинился перед теми, чьи чувства задел своим банкетом.

Автор: Виктория Гордиенко