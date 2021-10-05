Бывший владелец пса указал в записке, что потерял работу и теперь не может содержать животное.

В Запорожье у одного из супермаркетов обнаружили брошенного пса с кошельком и запиской от его бывшего владельца или владелицы.

Об этом передает ZaБор со ссылкой на зоозащитников.

Отмечается, что собака была привязана на поводке. Кроме потертого кошелька с запиской, при ней был намордник.

"Простите меня, люди добрые. Я потерял(а) работу, я перепробовал(а) все, но не могу его прокормить. Прилагаю то, что получилось насобирать. Пожалуйста, покормите собаку. Собаку зовут Кент. Ему 1,3 месяца. Он здоров, знает "сидеть", "лапку", "лежать", "туалет на улицу", – говорилось в записке.

Для пса организовали передержку и ищут нового хозяина.

Ранее сообщалось, как в Англии хозяин бросил на улице престарелого пса с запиской.

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Автор: Катерина Шварц