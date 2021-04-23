По его словам, опасный коронавирус не только для людей, которые уже имеют диагностированный сахарный диабет, но и для тех, кто ранее не имел такого хронического заболевания.

Заболевания коронавирусом тяжелее переносят люди с сахарным диабетом.

Об этом со ссылкой на статистику медиков рассказал директор Львовского областного эндокринологического центра, эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по эндокринологии Юрий Вендзилович.

"Самое тяжелое заболевание COVID-19 протекает у больных сахарным диабетом. Статистика это подтверждает, ведь больше всего смертей среди ковидных пациентов с сахарным диабетом", - отметил он.

По его словам, опасный коронавирус не только для людей, которые уже имеют диагностированный сахарный диабет, но и для тех, кто ранее не имел такого хронического заболевания.

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"Специфика лечения, которую требует ковид, приводит к обострению эндокринных заболеваний, поэтому те больные, которые выписываются из ковидных больниц, часто нуждаются в обследовании и продолжении лечения в эндокринных стационарах. Так, к нам практически ежедневно обращаются больные, перенесшие ковид с обострением эндокринных заболеваний или впервые выявленным сахарным диабетом после перенесенного ковида», - отметил Вендзилович.

Следовательно, больные, которые имели повышенный уровень сахара в крови во время лечения COVID-19, по его словам, после болезни обязательно должны обратиться к эндокринологу. Также важной для людей с этим хроническим заболеванием во время пандемии является вакцинация.

«Для больных сахарным диабетом очень важна вакцинация. Ведь даже заболев будучи вакцинированным, человек с сахарным диабетом значительно легче перенесет заболевание»,- отмечают медики.

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Автор: Денис Прядко