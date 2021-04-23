Заболевания коронавирусом тяжелее переносят люди с сахарным диабетом.
Об этом со ссылкой на статистику медиков рассказал директор Львовского областного эндокринологического центра, эксперт департамента здравоохранения Львовской ОГА по эндокринологии Юрий Вендзилович.
"Самое тяжелое заболевание COVID-19 протекает у больных сахарным диабетом. Статистика это подтверждает, ведь больше всего смертей среди ковидных пациентов с сахарным диабетом", - отметил он.
По его словам, опасный коронавирус не только для людей, которые уже имеют диагностированный сахарный диабет, но и для тех, кто ранее не имел такого хронического заболевания.
Читайте такжеВ Одессе будут заниматься реабилитацией переболевших ковидом
"Специфика лечения, которую требует ковид, приводит к обострению эндокринных заболеваний, поэтому те больные, которые выписываются из ковидных больниц, часто нуждаются в обследовании и продолжении лечения в эндокринных стационарах. Так, к нам практически ежедневно обращаются больные, перенесшие ковид с обострением эндокринных заболеваний или впервые выявленным сахарным диабетом после перенесенного ковида», - отметил Вендзилович.
Следовательно, больные, которые имели повышенный уровень сахара в крови во время лечения COVID-19, по его словам, после болезни обязательно должны обратиться к эндокринологу. Также важной для людей с этим хроническим заболеванием во время пандемии является вакцинация.
«Для больных сахарным диабетом очень важна вакцинация. Ведь даже заболев будучи вакцинированным, человек с сахарным диабетом значительно легче перенесет заболевание»,- отмечают медики.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Вакцина от коронавируса AstraZeneca-SKBio: что известно о препарате, как он действует
- В Минздраве рассказали, кому достанется новая партия вакцины AstraZeneca-SKBio
- В Киеве растет смертность от COVID-19 среди людей в возрасте 50-64 года
- Украине грозит четвертая волна коронавируса, но ее можно избежать: иммунолог назвал условия
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram