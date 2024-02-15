Социологи отмечают, что в стране продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении.

В феврале, по сравнению с декабрем 2023 года, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, снизилась с 54% до 44%

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). "В Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении, и по сравнению с декабрем 2023 года сейчас впервые больше тех, кто считает направление дел неправильным", - заявили социологи.

Так, как показал опрос, в декабре 2023 года 54% считали направление дел правильным, а сейчас показатель снизился до 44%. Зато, как заявили в КМИС, с 32% в декабре 2023 года до 46% в феврале 2024 года стало больше тех, кто считает направление дел неправильным.

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"Более критически настроены жители Запада Украины, где 55% считают направление дел неправильным, против 35%, которые считают его правильным", - говорится в сообщении.

В других регионах, как отметили социологи, чуть больше тех, кто считает направление дел правильным.

Опрос проведен в течение 5-10 февраля 2024 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего было опрошено 1202 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны помимо указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Другие опросы украинцев

В январе 69% украинцев заявили, что понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Так, в 2020 году только 35% украинцев считали, что страна идет путем объединения, а 58%, наоборот, тогдашнюю ситуацию воспринимали как движение к расколу.

"После широкомасштабного вторжения взгляды украинцев кардинально изменились. На конец 2023 года большинство украинцев-69 – - придерживались мнения, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Доля тех, кто видит углубление противоречий и раскол, сократилась до 25%. Остальные 6% не смогли определились со своим мнением", - показал опрос КМИС.

Также стало известно, ком из политиков украинцы доверяют больше всего. В частности, президент Украины Владимир Зеленский опередил других украинских политиков и общественных деятелей по уровню доверия среди населения. Среди политиков, должностных лиц, общественных деятелей, уровень доверия к которым оценивался во время исследования, чаще всего респондентами выражалось доверие к Зеленскому (69%), Виталию Киму (58%), Сергею Притуле (54%), Дмитрию Кулебе (50%). Чаще выражали доверие, чем недоверие, к Михаилу Подоляку (соответственно 44% и 32%), Василию малышу (соответственно 40% и 22%), Рустему Умерову (соответственно 33% и 27%), Игорю Клименко (соответственно 28% и 23%).

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