Военный уверен, что политическая борьба в Украине резко обострится и ослабит страну, если активные бои закончатся.

В случае заморозки войны в Украине начнётся "внутренняя бойня". Такое мнение высказал заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась в эфире проекта "Тема с Наталией Мосейчук".

По его словам, сейчас такой сценарий может привести Украину к катастрофе, потому что украинцы "не смогли в демократию".

"С одной стороны, хорошо, что есть критика, есть те же порохоботы, которые заставляют власть шевелиться. С другой стороны, эта критика приобрела деструктивные формы, она совпадает полностью с российской подрывной деятельностью внутри Украины. У нее с 5-м управлением ФСБ одинаковые задачи. Т.е. мы в демократию не смогли", - считает военный.

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Карась убеждён, что перемирие без победы Украины будет выгодно только России, поскольку она полностью перейдёт на военные рельсы и избавится от международного давления. А Украина же погрузится во внутренние проблемы.

"У нас здесь начнутся выборы – в сельсоветы, в ОСМД. Начнётся отток денег, люди начнут уезжать", – считает Карась.

Он также предупредил, что Запад непременно сократит военную и финансовую поддержку Украины в случае заморозки войны. По мнению Карася, Запад не боится возобновления российской агрессии в будущем, поскольку убежден, что Украина все равно сможет остановить россиян.

"Все равно мы по линии Житомира остановим: заново мобилизуемся, лопатами как-то отобьемся. Запад же тоже прекрасно понимает. Что мы все тут помрем? Мы все равно будем воевать", – говорит военный.

Перспектива заморозки войны в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на Западе регулярно раздаются голоса в поддержку идеи немедленного перемирия и заморозки войны в Украине без изгнания агрессора с захваченной территории.

Так, на днях министр обороны Словакии заявил, что ситуация на фронте в Украине якобы уже "заморожена", поэтому можно приступать к мирным переговорам. При этом он мягко намекнул, что ему в принципе плевать, где будет проходить российско-украинская граница.

Бывший командующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис тоже является давним сторонником заморозки войны по "Корейському сценарию". В конце января он выразил уверенность, что после выборов американского президента может сложиться почва для начала переговоров.

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