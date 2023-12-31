Ряд событий (а также последствий, которые они будут провоцировать) будут определять ключевые международные/тенденции безопасности не только в 2024-м, но и в последующие годы.

Саммит НАТО в Вашингтоне должен стать логическим продолжением Вильнюсского саммита 2023 года, который заложил стратегический фундамент политики безопасности Альянса, наделив все его ресурсы на противодействие вполне конкретной угрозе со стороны Российской Федерации. Впервые со времен завершения Холодной войны НАТО действительно возвращается к восстановлению системы сдерживания агрессивных аппетитов Москвы в Европе. Вашингтонский саммит своими решениями должен обеспечить Альянс вполне конкретным инструментарием для противодействия вероятной агрессии РФ на ключевых театрах боевых действий в Евроатлантике.

Не последняя роль в обеспечении эффективности такого инструментария принадлежит Украине, которая, при поддержке союзников, эффективно остановила и уже второй год подряд сдерживает российскую агрессию, не давая Кремлю возможности ни продвинуться вперед по территории Украины, ни собрать достаточно ресурсов для открытия "второго фронта" уже против самого Альянса. И хотя политическая формула официального присоединения Украины к НАТО в условиях войны остается не определенной окончательно, Вашингтонский саммит может стать одним из ключевых поворотных моментов, который в практическом смысле интегрирует Украину в НАТО, приблизив таким образом и принятие соответствующего непростого политического решения насчет официального членства.

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Впервые со времен завершения Холодной войны НАТО действительно возвращается к восстановлению системы сдерживания агрессивных аппетитов Москвы в Европе

Также важнейшие события - президентские выборы в США и выборы в Европарламент. Соединенные Штаты играют ключевую роль в обеспечении глобальной безопасности, консолидируя и объединяя позиции подавляющего большинства стран западного мира в противодействии современным вызовам и угрозам. Однако США не могут быть постоянно и "по умолчанию" эффективными в роли "лидера свободного мира". Многое зависит от президента страны, от его личного видения региональных и глобальных процессов. Четыре года президентства Дональда Трампа доказали, что Соединенные Штаты вполне возможно лишить глобального лидерства, вернув их к более консервативному изоляционизму. Однако в современном глобализированном мире ни одна страна, тем более такая супердержава, как США, не может самоизолироваться без катастрофических последствий как для себя, так и для мира. Таким образом, угроза возвращения Трампа в Белый дом с его ультраконсервативным, ультраправым изоляционистским и популистским мировоззрением будет означать не только угрозу катастрофических последствий для самой Америки, но и для всех ее союзников.

В условиях, когда сформированная новая "ось зла" - Москва-Тегеран-Пхеньян - готова распространять гибридную агрессию на глобальном уровне, только единство западного мира под предводительством США является той реальной силой, которая пока сдерживает мир от погружения в третью гибридную мировую войну. Без лидерства США это единство окажется под угрозой. Недаром в Кремле грезят победой Трампа на выборах и считают ее едва ли не единственным шансом для себя продолжать свою агрессию в Европе. Именно поэтому Кремль бросит все усилия на гибридное вмешательство в президентские выборы в США, сея хаос и уныние к собственному государству и его демократическим институтам среди американских граждан.

Такие же цели Москва преследует и планируя "активные меры" по вмешательству в выборы в Европарламент, запланированные на весну 2024 года. Единство Запада - это не только глобальное лидерство США, но и способность европейских союзников находить общий язык и объединять усилия в борьбе против общих угроз. Приход к власти ультраправых, ультраконсервативных популистов угрожает Европе таким же отсталым изоляционизмом, как и США. Поэтому Россия будет пытаться "орбанизировать" как Соединенные Штаты, так и объединенную Европу.

Национальные выборы в отдельных странах Запада тоже привлекают внимание Кремля - российская агрессивная гибридная машина работает системно, на всех уровнях, пытаясь сеять раскол как между странами Запада, так и внутри каждой из этих стран, используя дезинформацию, пропаганду, возможности спецслужб и остальную часть гибридного дестабилизационного инструментария.

На тактическом уровне Москва пытается ослабить поддержку Украины, уменьшить давление на свой режим и обеспечить себе возможность восстановиться для нового этапа агрессии.

Стратегическая цель путинского режима одна: ослабить единство Запада, посеять страх и сомнения, и, в конце концов, заставить повиноваться воле диктатур новой "оси зла".

На тактическом уровне Москва пытается ослабить поддержку Украины...

Только сохранение единства не только в видении общих целей, но и в противодействии российской гибридной агрессии обеспечит победу и Украине, и всему цивилизованному миру. Эта победа не придет сама, к ней - долгий и непростой путь, но 2024 год во многом будет определять этот путь.

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива