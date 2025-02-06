Военные риски беспокоят четверть опрошенных.

Украинцев больше всего беспокоят рост цен и экономический кризис. Эти проблемы опередили страх усиления обстрелов и дальнейшей оккупации украинских территорий.

Как свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", треть опрошенных граждан считают инфляцию и экономический кризис основными угрозами, которые могут ожидать Украину в течение следующего года (33% и 32% соответственно). Военные риски - усиление обстрелов и дальнейшая оккупация украинских территорий - беспокоят 27% и 25% украинцев соответственно.

18% респондентов считают угрозой демографический кризис, 17% - прекращение поддержки от иностранных партнеров. 16% опрошенных граждан опасаются возвращения отключений света и теплоснабжения, чуть меньше (14%) считают одной из главных проблем политический кризис:

Видео дня

"Наблюдается прямая зависимость между оценками восприятия общей ситуации в стране и оценкой потенциальных угроз. Так, в группе респондентов - "оптимистов", которые положительно оценивают направление развития страны и имеют оптимистичные надежды на будущее Украины, чаще актуальными угрозами являются усиление обстрелов, прекращение поддержки от иностранных партнеров, отключение света и теплоснабжения, массовый выезд украинцев за границу, замораживание конфликта, ухудшение экологии".

По их словам, с другой стороны респонденты - "пессимисты" чаще угрозами считали экономический, демографический и политический кризисы, несоблюдение демократических прав и свобод, конфликты в обществе, необходимость усиления мобилизации.

Опросы о войне в Украине

Согласно одному из последних опросов, за год в Польше уменьшилось количество людей, которые поддерживают вступление Украины в Европейский Союз и Североатлантический Альянс.

Другая исследовательская группа выяснила, что 67% немцев поддерживают предоставление Украине военной поддержки. Кроме того, большинство из них выступают за увеличение помощи украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: