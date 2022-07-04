Часть дел расследует СБУ, ведь это является нарушением законов и обычаев войны.

По состоянию на 4 июля правоохранители открыли более 20 уголовных производств о совершении сексуальных преступлений российскими военными на территории Украины. Однако в некоторых делах указывается сразу несколько случаев насилия.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

"В этих 20 делах может быть несколько случаев сексуального насилия в отношении нескольких потерпевших, или совершенных несколькими преступниками. То есть, не стоит говорить, что это 20 случаев, — это 20 уголовных дел", — пояснила Павличенко.

По ее словам, часть из этих производств передана прокуратурой в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования, ведь это является нарушением законов и обычаев войны.

"Но вместе с тем, в каждом отдельном случае подследственность определяет прокуратура", — добавила замминистра.

Павличенко отметила, что Нацполиция пока документирует сексуальные преступления по трем направлениям:

через звонки, которые поступают на линию 102;

через соцсети и СМИ;

с помощью работы специализированных полицейских групп, которые выезжают в населенные пункты и общаются там с мирным населением.

Всего с 24 февраля полиция задокументировала около 20 тысяч уголовных производств по фактам совершения россиянами преступлений на территории Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, на Херсонщине участились случаи похищений российскими оккупантами мужчин.

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