По состоянию на 4 июля правоохранители открыли более 20 уголовных производств о совершении сексуальных преступлений российскими военными на территории Украины. Однако в некоторых делах указывается сразу несколько случаев насилия.
Об этом в интервью "Укринформу" сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.
"В этих 20 делах может быть несколько случаев сексуального насилия в отношении нескольких потерпевших, или совершенных несколькими преступниками. То есть, не стоит говорить, что это 20 случаев, — это 20 уголовных дел", — пояснила Павличенко.
По ее словам, часть из этих производств передана прокуратурой в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования, ведь это является нарушением законов и обычаев войны.
"Но вместе с тем, в каждом отдельном случае подследственность определяет прокуратура", — добавила замминистра.
Павличенко отметила, что Нацполиция пока документирует сексуальные преступления по трем направлениям:
- через звонки, которые поступают на линию 102;
- через соцсети и СМИ;
- с помощью работы специализированных полицейских групп, которые выезжают в населенные пункты и общаются там с мирным населением.
Всего с 24 февраля полиция задокументировала около 20 тысяч уголовных производств по фактам совершения россиянами преступлений на территории Украины.
Как ранее сообщал УНИАН, на Херсонщине участились случаи похищений российскими оккупантами мужчин.