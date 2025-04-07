Эту продукцию использовали на российских заводах олигарха для выплавки алюминия, из которого производят составляющие к баллистическим ракетам и дронам.

По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска.

Как сообщил пресс-центр СБУ, речь идет о более 550 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до начала полномасштабной войны. С тех пор они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину.

Отмечается, что общая стоимость национализированных активов составляет более 2 млрд грн. Эту продукцию использовали на российских заводах олигарха для выплавки алюминия, из которого производят составляющие к баллистическим ракетам, боевым дронам и радиолокационным системам.

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В спецслужбе напомнили, что Дерипаска входит в ближайшее окружение Путина и является одним из главных "спонсоров" войны РФ против Украины.

"По материалам дела, национализированные бокситы и глинозем принадлежали ему через подконтрольную компанию, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза. Эта коммерческая структура выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия. В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья", - говорится в сообщении.

Дело против Дерипаски

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ собрала доказательную базу на Дерипаску и его топ-менеджеров в Украине, которые причастны к финансированию вооруженной агрессии РФ.

В результате комплексных мероприятий Дерипаска получил заочное сообщение о подозрении, а двух его топ-менеджеров задержали в разных регионах нашего государства. В спецслужбе проинформировали, что речь идет, в частности, о директоре недродобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданина Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ. По материалам следствия, эти двое фигурантов помогли бизнесмену из РФ присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу.

С того времени и до начала полномасштабного вторжения РФ руководство добывающей компании поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали. Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора для производства баллистических ракет, в частности типа "Искандер".

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