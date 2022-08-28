Также российские оккупанты пытают работников ЗАЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках для нормальной работы станции.

Российские захватчики собирают подписи жителей оккупированного Энергодара для введения в заблуждение представителей Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете по национальной безопасности и обороне Украины в Telegram.

"Враг создал дезинформационный письмо представителям МАГАТЭ и собирает подписи населения Энергодара", - говорится в сообщении.

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В частности, оккупанты продолжают развивать дезинформационную кампанию по обстрелам ЗАЭС якобы украинскими военными.

"Сейчас враг собирает подписи населения Энергодара под заявлением, в котором требуют прекратить обстрел атомной станции якобы силами ВСУ. Это манипуляция, цель которой введение в заблуждение внутреннего населения временно оккупированных территорий, а также инспекции МАГАТЭ", - отмечается в сообщении.

При этом, российские оккупанты пытают работников ЗАЭС, чтобы заставить их ничего не рассказывать инспекторам МАГАТЭ о рисках для нормальной работы станции.

"Таким образом рашисты искусственно создают условия, чтобы МАГАТЭ сделало нужные им выводы, а во всех проблемах обвинило Украину!",- говорится в сообщении.

Угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС

За данным WSJ, россияне удерживают на территории станции более 500 своих военных, технику и создают вокруг нее траншеи.

25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

26 августа сообщалось, что оккупанты перебили последнюю линию сообщение Запорожской АЭС с украинской системой. Однако специалисты быстро подсоединили один из остановленных энергоблоков к энергосети.

За информацией разведки сейчас оккупанты выжидают момент и делают последние приготовления для подключения станции к сети.

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