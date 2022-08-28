Если бы на ЗАЭС сейчас произошла авария, радиация накрыла бы юг Украины и часть России.

Ситуация на крупнейшей атомной электростанции Европы Запорожской АЭС ухудшается с каждым днем. Если бы на объекте сейчас произошла авария, радиация накрыла бы юг Украины и юго-западные регионы РФ.

Соответствующий расчетный прогноз по состоянию на 28 августа 2022 года сделали специалисты Госатомрегулирования Украины. Модель предполагает распространение и траектория движения ветров.

Специалисты отметили, что населению на потенциально опасных территориях надо провести йодную профилактику. Также лучше не выходить на улицу без острой надобности, а в случае ее появления применять защитные средства для органов дыхания.

Відео дня:

Также рекомендовано:

провести герметизацию помещений (окон, дверей);

отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т. д;

ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, включающие снятие верхней одежды и переобувание.

Также, чтобы предотвратить опыление на открытых местностях, рекомендуется провести дезактивацию территорий. Следует еще и ввести специальные ограничения для автотранспорта относительно выезда на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия.

Угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС

По данным WSJ, россияне удерживают на территории станции более 500 своих военных, технику и создают вокруг нее траншеи.

25 августа в результате действий оккупантов впервые в истории произошло полное отключение Запорожской атомной электростанции от энергосети.

26 августа сообщалось, что оккупанты перебили последнюю линию сообщения ЗАЭС с украинской системой. Однако специалисты быстро подсоединили один из остановленных энергоблоков к энергосети.

По информации разведки сейчас оккупанты выжидают момент и делают последние приготовления для подключения станции к сети.

Вас также могут заинтересовать новости: