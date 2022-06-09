Теперь все, кто не прошел фильтрацию, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в села Никольское или Безыменное.

Российские оккупанты остановили практику прохождения фильтрации в Мариуполе.

Об этом в своем Telegram сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупанты остановили практику прохождения фильтрации внутри Мариуполя. Теперь все, кто не прошел фильтрацию, должны организованными автобусами ехать в фильтрационные лагеря в села Никольское или Безыменное, и там в пункте компактного размещения ожидать по несколько дней на фильтрацию с риском быть депортированным в Россию", - отметил он.

Андрющенко также рассказал, что самостоятельно можно пройти фильтрацию, выехав на машине в г. Докучаевск Донецкой области, но получение пропуска на перемещение в оккупационной комендатуре Мариуполя занимает от недели.

Напомним, в Мариуполе под каждыми двумя из пяти многоэтажек находят по 50-100 тел погибших, больше всего - под руинами "хрущевок". Трупы свозят грузовиками в морг. Если тела в не мумифицированном состоянии - везут прямо на один из двух полигонов для мусора.

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