Оккупационная администрация Российской Федерации выставила на продажу 100% акций Государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод".

Российские оккупанты хотят продать украденный у Украины Евпаторийский авиационный ремонтный завод в Крыму.

"Оккупационная администрация Российской Федерации выставила на продажу 100% акций Государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", входящего в состав "Укроборонпрома" и находящегося на временно оккупированной территории с 2014-го года. Это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не принадлежит", - рговорится в сообщении Государственного концерна "Укроборонпром" в Facebook.

В концерне отметили, что действия оккупационных властей РФ являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона будут считаться недействительными.

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В "Укроборонпроме" напомнили, что временно оккупированная Россией Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины, а также международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

"Временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины является незаконной и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав. После деоккупации территории Крыма обязательно будет восстановлен контроль над деятельностью Государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", - заверили в "Укроборонпроме".

Ситуация в оккупированном Крыму

В последнее время россияне начали переводить в Крым те подразделения, которые пока не нужны на линии фронта. В Минобороны Украины объяснили это тем, что обустраивать базы в прифронтовой зоне стало слишком опасно.

Кроме того, украинская разведка фиксирует активную деятельность врага по подготовке оборонительных рубежей в Крыму.

Эксперты считают уже до конца лета 2023 года Украина сможет вернуть контроль над полуостровом, который оккупирован с 2014 года.

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