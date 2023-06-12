Захватчики усилили охрану Керченского моста.

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму усилили давление на местное население. Россияне пытаются найти украинских подпольщиков.

Центр национального сопротивления пишет, что оккупанты усилили меры безопасности на пунктах въезда на Керченский мост. При этом захватчики более тщательно проверяют личные документы, транспорт и документы на него.

Кроме того, россияне проверяют историю браузера и подписки в Telegram и Viber, а также наличие на телефоне VPN для обхода блокировки украинских сайтов.

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Также Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий Украины постоянно чистить историю браузеров и отказаться от постоянной подписки на украинские Telegram-каналы.

Ситуация во временно оккупированном Крыму - последние новости

Ситуация на временно оккупированном Россией украинском полуострове ухудшилась после полномасштабного вторжения россиян в Украину. На полуосрове время от времени детонируют российские склады с боеприпасами, происходят различные инциденты и срабатывает система ПВО. В связи с этим коллаборанты, гауляйтеры и предатели Украины бросились уезжать на материковую часть России.

Кроме того, ситуация стала хуже после того, как армия РФ подорвала дамбу Каховской ГЭС, из-за чего полуостров совсем остался без пресной воды из Днепра.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что возобновление водоснабжения полуострова будет возможно только после возвращения полуострова под контроль Украины.

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