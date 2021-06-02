Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры проводят обыски на Коммунальном предприятии «ГИВЦ» в рамках уголовного производства, начатого по факту содействия в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщается на официальной странице ГФС.

Согласно материалам следствия, частная компания - в период 2019-2020 годов предоставляла телекоммуникационные услуги КП «ГИВЦ». При этом указанное предприятие, используя бюджетные средства КП «ГИВЦ» в сумме более 10 млн гривен заказывало указанные услуги у предприятия с вероятными признаками фиктивности.

Сейчас по адресу КП «ГИВЦ» проводятся обыски с целью получения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных правонарушений.

Справочно: учредителем коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" является КГГА, имущество на праве собственности принадлежит Киевскому городскому совету. Основной вид деятельности: обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

Как сообщал ранее председатель ГФС Вадим Мельник в настоящее время сотрудники ГФС расследуют 9 уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов (статья 212 УК), злоупотребления служебным положением (статья 364 УК) и хищения государственного имущества и средств (статья 191 УК Украины).

"Ориентировочные суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе досудебных расследований, нанесенные бюджету г. Киева путем хищения средств, или государству путем уклонения от уплаты налогов составляют более 150 миллионов гривен.

В уголовных процессах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделялись средства из местного бюджета для проведения работ и закупок в интересах общины г. Киева, некоторые из которых имеют признаки фиктивности.

Налоговая милиция осуществляет системную работу над выявлением правонарушений в сфере экономической деятельности. Одной из главных задач ГФС является противодействие неэффективному использованию бюджетных средств.

"Действия сотрудников ГФС направлены исключительно на возмещение причиненных убытков и обеспечения неотвратимости наказания тех, кто посягнул на средства городской общины столицы”, - отметил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

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Автор: Григорий Бондарь