Журналист о "картинном деле" Порошенко: "Купил картины сам у себя и вывел миллионы гривень"

По словам журналиста Евгения Куксина, Порошенко вывел из Украины деньги в безналоговую зону на Британские Виргинские острова.

Журналист Евгений Куксин объяснил, как Петр Порошенко отмыл деньги в оффшорной фирме за картины, по которым начато расследование ГБР.

Об этом с он написал в своем Facebook.

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«В зале с картинами Порошенко разместил в золотую рамочку платежное поручение, где фирма Vernon Hlding Limited получила от него 4,8 миллиона в валюте за эти же картины. На первый взгляд, Порошенко их официально купил. На самом деле нет. Просто вывел деньги на подконтрольную ему оффшорную компанию. Так как Vernon Holdings Ltd владел акциями Липецкой фабрики Рошен Петра Порошенко, а бенефициаром этой оффшорки был Сергей Зайцев. Зайцев – формальный бенефициар всей корпорации Рошен», - пояснил журналист.

Таким образом, Порошенко, по словам журналиста, вывел из Украины миллионы гривен в безналоговую зону на Британские Виргинские острова

Как сообщал УНИАН, в киевском музее Ивана Гончара следователи Государственного бюро расследований проводят обыски с целью изъятия картин, которые заведению подарил экс-президент Петр Порошенко.

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