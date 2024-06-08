Обычно литовские работодатели отдают предпочтение тем, кто планирует работать более 3 месяцев.

Работу в Литве нашли 32,4 тыс. граждан Украины со статусом временной защиты с начала полномасштабного вторжения из почти 86 тыс. зарегистрированных в Миграционной службе Литвы.

В стране готовы трудоустроить еще больше украинцев в связи с ожидаемым ростом экономики на 1,6% в этом году и низким уровнем безработицы. Количество вакансий с началом сезонных работ в апреле для граждан Украины значительно возросло - сообщает Миграционная платформа EWL.

Сейчас количество предложений работы для граждан Украины, зарегистрированных в службе занятости - почти 2 тыс.

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Литва нуждается в работниках во многих отраслях, особенно в производстве, строительстве, здравоохранении, производстве продуктов питания и сфере гостеприимства.

Литовские работодатели предлагают украинцам без знания языка и опыта работы трудоустройство на предприятиях автомобильной отрасли и пищевой промышленности с зарплатой 900 евро чистым на старте (39,4 тыс грн). Затем за счет бонусов и премий зарплата растет - на некоторых вакансиях до 1300-1500 евро нетто (57-65,7 тыс грн).

"Литовский рынок труда насыщен разного рода вакансиями для украинцев. Литва остается одной из стран, где легче всего трудоустроиться гражданам Украины. Это можно сделать за один день на основе временной защиты или гуманитарной визы. Также для работников предоставляют жилье бесплатно или за невысокую доплату. И часто это жилье гостиничного типа в крупных городах или пригородах, поскольку там расположены предприятия", - рассказывает руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

По словам Нестеренко, на предприятиях начали трудоустраивать переводчиков для украинских работников и прописывают рабочие инструкции на украинском. Кроме того, что часто можно объясниться на русском, учитывая то, что этот язык знают в Литве.

Среди вакансий, которые сейчас предлагают украинцам:

Работник на завод по производству мороженого с зарплатой от 900 евро чистыми, обедами на работе за 1,5 евро и возможностью угощаться продукцией завода.

Работник на упаковку курятины. Зарплата - от 900 евро до 1200-1300 евро нетто за счет дополнительных часов.

Работник рыбзавода с зарплатой 1100 евро чистыми за счет дополнительных часов.

Продукция сырных палочек с зарплатой 900 евро нетто.

Повар в ресторане с минимальным опытом работы и зарплатой 1000-1400 евро нетто, жильем за счет работодателя и питанием на работе.

Обычно литовские работодатели отдают предпочтение тем, кто планирует работать более 3 месяцев. Они заинтересованы в том, чтобы граждане Украины оставались работать в течение длительного времени. Зато есть также и сезонные работы на 1,5-2 месяца.

Напомним, что для легализации и работы в Литве граждане Украины должны получить статус временной защиты. Он дает право на работу и проживание в стране на 1 год с возможностью продления. Его предоставляют тем, кто на момент полномасштабного вторжения находился в Украине. Альтернативный вариант - гуманитарная виза, процедура получения которой также несложная.

Работа для украинских беженцев

Большинство украинских беженцев в Германии до сих пор не нашли работу. Как пишет Bild, сейчас в ФРГ зарегистрировано 1,1 млн беженцев из Украины, из них 716 000 трудоспособного возраста от 15 до 65 лет. При этом из них лишь 113 000 имеют официальную работу с соцпакетом и еще 36 000 частично заняты.

"Таким образом доля работающих украинцев - 21% от трудоспособных и 13,5% от общего количества", - заключает издание.

В комментариях Bild украинские беженцы называют разные причины своей безработицы. Некоторые отмечают, что пособия, которые они получают от социальной службы, "очень хорошие" и их хватает на жизнь.

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