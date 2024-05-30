По словам Виолетты Артемчук, упрощенная система предусматривает не только легкое поступление для абитуриентов с временно оккупированных территорий, но и некоторые льготы.

Украинские абитуриенты, которые учились на временно оккупированных территориях (ВОТ), могут поступить в украинский вуз без наличия аттестата об окончании средней школы, сообщила Виолетта Артемчук - главный директор-координатор ОО "Донбасс СОС".

"Для того, чтобы им зачислили программу средней школы, они должны сдать два экзамена - это история Украины и украинский язык. А представьте, как сдавать эти предметы выпускнику донецкой школы, который фактически ее не учил. Было бы довольно сложно им сдавать этот экзамен на общих условиях в рамках НМТ. Поэтому для них предусмотрена система, когда они выбирают себе учебное заведение, при котором есть опорная школа, в которой они могут сдать эти два экзамена. О сложности вопросов на этих экзаменах я судить не могу, есть разные мнения. Но те, кто к нам обращался, - я не знаю, каким образом они это учили, но они сдают на высокие баллы", - сказала Артемчук во время конфереции в "Укринформ".

Она также добавила, что кроме двух экзаменов, которые предоставляют возможность зачисления программы средней школы, для поступления абитуриенту с ВОТ надо также сдать вступительный профессиональный экзамен в выбранном вузе.

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"Относительно упрощения - есть эти два экзамена и сдача вступительного экзамена. Кроме того, из-за сложности выезда, экзамен можно сдавать онлайн. Также, упрощенная процедура дает возможность зачисления по Квоте 2 - в каждом вузе определенное количество мест предусмотрено под поступление для абитуриентов с ВОТ. То есть, у них есть хороший шанс поступить в рейтинговые вузы на бюджетную форму. И также, гарантии предоставления общежития, социальной стипендии", - добавила Артемчук.

Поступление 2024: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что из-за полномасштабной войны, в Украине отменили проведение ВНО. Вместо этого ввели другой формат экзамена - НМТ. Кроме того, в Украине отменили ГИА для учеников 4 и 9 классов.

Накануне в Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что в случае отключения света во время сдачи НМТ более чем на 2 часа, участников отправят на дополнительную сессию.

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