От "денацификации" РФ за 20 дней пострадало как минимум 6 еврейских объектов в Украине.

При власти в Украине нет никаких нацистов.

Об этом заявила Объединенная еврейская община Украины в комментарий ИА "Украинские новости", таким образом, развеив сразу несколько мифов, прикрываясь которыми Россия оправдывает свои зверства на территории Украины.