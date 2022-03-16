Пожилой мужчина в разрушенном Харькове / фото Мариенко Андрей
При власти в Украине нет никаких нацистов.
Об этом заявила Объединенная еврейская община Украины в комментарий ИА "Украинские новости", таким образом, развеив сразу несколько мифов, прикрываясь которыми Россия оправдывает свои зверства на территории Украины.
- Тезис про "денацификацию" является ошибочным выбором российской пропаганды. Есть ли потребность "денацифицировать" страну, в которой впервые за 30 лет независимости был принят закон "О противодействии и предотвращении антисемитизму"?
- Также за неделю до полномасштабного вторжения в рамках войны России против Украины 295 депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за введение уголовной ответственности за проявления антисемитизма.
- От "денацификации" РФ за 20 дней пострадало как минимум 6 еврейских объектов в Украине.
- Важно понимать, что Еврейская община Украины и Правительство Израиля – практически не связанные между собой силы, но мы надеемся на более активные действия Израиля.