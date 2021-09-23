Рассмотрение дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по аннулированию лицензии на вещание для телеканала "НАШ".

Как сообщает пресс-служба суда, рассмотрение дела будет осуществляться по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон.

"Суд, ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами, постановил открыть производство по административному делу об аннулировании лицензии на вещание для телеканала", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 2 сентября Национальный совет по телерадиовещанию заявил, что применил пять санкций за распространение языка вражды в эфире канала. Так, "НАШ" получил от Нацсовета штраф и иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть.

В передаче "Важное" министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш заявила, что нынешняя власть Украины и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей: "Для власти удобно, чтобы военные действия продолжались. Это снимает с нее ответственность за то, что происходит в стране, это дает возможность спокойно наживаться, грабить и закрывать рот всем оппонентам и при этом для того, чтобы люди верили в какие-то мирные процессы...".

Автор: Антонина Доломанжи