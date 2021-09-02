Всего Нацсовет применил к телеканалу сразу пять санкций за распространение в эфире языка вражды.

Национальный совет по вопросам телерадиовещания принял решение об обращении в суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"Сразу пять санкций применил Национальный совет за распространение языка вражды. Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил от Национального совета телеканал "НАШ" (ООО "НАШ 365", г. Киев)", - говорится в сообщении.

Так, Национальный совет рассмотрел на заседании 2 сентября результатах проверки ООО "НАШ 365", г. Киев (логотип "НАШ"). Проверка проводилась на основании мониторинга за 27 и 28 апреля и касалась ток-шоу "Важное". Его вели Максим Назаров и Ангелина Пичик, гостьей студии была министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш.

Также сегодня Нацсовет принял решение о "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага", г. Киев) за ретрансляцию передач телекомпании "НАШ" - применила санкцию "объявление предупреждения" и наложила два штрафа за те же передачи с Лукаш и Андреем Пальчевским, что выходили в те же дни на телеканале "НАШ".

Как отмечается, в передаче "Важное" Лукаш заявила, что нынешняя власть Украины и ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность для людей: "Для власти удобно, чтобы военные действия продолжались. Это снимает с нее ответственность за то, что происходит в стране, это дает возможность спокойно наживаться, грабить и закрывать рот всем оппонентам и при этом для того, чтобы люди верили в какие-то мирные процессы..."

Как отмечают в Нацсовете, всю ответственность за ведение боевых действий Лукаш возлагает на политическое руководство Украины, а не на страну-агрессора. Она безапелляционно утверждает о нежелании властей прекратить эту войну, ставит под сомнение территориальную целостность страны.

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При этом со стороны работников телеканала не было попыток сбалансировать односторонность и предвзятость высказанной позиции и приведенных аргументов, отмечают в Нацсовете. Причем повтор передачи состоялся без изменений или редакционной модерации, и это подтверждает, что лицензиат сознательно предоставил платформу для распространения взглядов, которые провоцируют ненависть и нетерпимость.

Национальный совет признал нарушение ООО "НАШ 365" законов Украины и наличие разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. К вещателю применена санкция "взыскание штрафа". Телеканал в течение месяца должен уплатить в государственный бюджет 119 тыс. 544,75 грн, что составляет 25% суммы лицензионного сбора этой компании. Такие штрафные санкции предусмотрены действующим законодательством за наибольшие нарушения.

"Другим решением регулятор применил к этому вещателя санкцию – "обращение в суд об аннулировании лицензии", опять же за системное нарушение законодательных норм относительно распространения языка вражды и неустранения нарушений после применения двух предыдущих штрафных санкций. Решение касалось эфира телеканала за 7 и 8 мая 2021 года, где в программе "Пятница. Вечер" участвовал Андрей Пальчевский. Последний допустил высказывания, которые провоцируют ненависть и дискриминацию по этническому происхождению и месту жительства граждан Украины", - отметили в Нацсовете.

Нацсовет требует аннулировать лицензию телеканалу "НАШ": подробности

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что обратится в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" из-за эфира с Петром Симоненко и его высказываний на нем.

В Нацсовете считают, что 4 мая с повтором 5 мая в передаче "Марафон" были высказывания Симоненко, "которые имеют признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителям и верующим".

В итоге Нацсовет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".

Автор: Инна Андалицкая